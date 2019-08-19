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Курсы валют ЦБ РФ на 19 августа: 66,6082 руб/доллар США и 73,9484 руб/евро

19 августа 2019
ЦБ РФ с 20 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,6082 руб.
  • 1 евро - 73,9484 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,5562 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6121 р. (0,93%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7257 р. (0,99%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8756 р. (0,93%).

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