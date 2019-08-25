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Курсы валют ЦБ РФ на 25 августа: 65,6046 руб/доллар США и 72,6243 руб/евро

25 августа 2019
ЦБ РФ с 24 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,6046 руб.
  • 1 евро - 72,6243 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,6318 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0150 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2069 р. (0,28%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0259 р. (0,03%).

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