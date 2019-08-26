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Курсы валют ЦБ РФ на 26 августа: 65,9735 руб/доллар США и 73,3955 руб/евро

26 августа 2019
ЦБ РФ с 27 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,9735 руб.
  • 1 евро - 73,3955 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,2397 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3689 р. (0,56%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7712 р. (1,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3921 р. (0,42%).

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