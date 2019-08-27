Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 27 августа: 65,9735 руб/доллар США и 73,3955 руб/евро

27 августа 2019
ЦБ РФ с 27 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,9735 руб.
  • 1 евро - 73,3955 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,2397 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3689 р. (0,56%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7712 р. (1,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3921 р. (0,42%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Свой дом EXPO-2019, 14-15 сентября
«Сегодня это главное мероприятие с таким мощным составом участников» – Светлана Безгодова, «Art Divina», о выставке «Свой дом EXPO-2019»
«Пора попробовать загородную жизнь на вкус». Организаторы «Свой дом EXPO» – о том, что ждет гостей на выставке
«Свой дом EXPO-2019» – это люди». Лора Кузнецова – о выставке архитектуры и дизайна
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги