Курсы валют ЦБ РФ на 30 августа: 66,4897 руб/доллар США и 73,3847 руб/евро
30 августа 2019
ЦБ РФ с 31 августа установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 66,4897 руб.
- 1 евро - 73,3847 руб.
- 10 китайских юаней - 93,0446 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,2574 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,5711 р. (0,77%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,2884 р. (0,31%).
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