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Курсы валют ЦБ РФ на 2 сентября: 66,6235 руб/доллар США и 73,1726 руб/евро

2 сентября 2019
ЦБ РФ с 3 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,6235 руб.
  • 1 евро - 73,1726 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,8978 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1338 р. (0,20%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2121 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1468 р. (0,16%).

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