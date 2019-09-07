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Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро

7 сентября 2019
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,9981 руб.
  • 1 евро - 72,8883 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,6302 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0547 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0122 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1879 р. (0,20%).

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