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Курсы валют ЦБ РФ на 10 сентября: 65,4393 руб/доллар США и 72,3039 руб/евро

10 сентября 2019
ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,4393 руб.
  • 1 евро - 72,3039 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,1019 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1305 р. (0,20%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0261 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1322 р. (0,14%).

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