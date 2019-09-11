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Курсы валют ЦБ РФ на 11 сентября: 65,4321 руб/доллар США и 72,2240 руб/евро

11 сентября 2019
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,4321 руб.
  • 1 евро - 72,2240 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,9339 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0072 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0799 р. (0,11%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1680 р. (0,18%).

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