Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 сентября: 3 142,1799 руб/1 г золота и 38,2100/1 г серебра ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 142,1799 руб.

1 грамм серебра - 38,2100 руб.

1 грамм платины - 1 975,3600 руб.

1 грамм палладия - 3 285,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3400 р. (0,07%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,95%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8800 р. (0,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,5100 р. (1,15%) .

dims

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