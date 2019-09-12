Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 сентября: 3 142,1799 руб/1 г золота и 38,2100/1 г серебра
12 сентября 2019
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 142,1799 руб.
- 1 грамм серебра - 38,2100 руб.
- 1 грамм платины - 1 975,3600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 285,9600 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,3400 р. (0,07%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3600 р. (0,95%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,8800 р. (0,10%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,5100 р. (1,15%).
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