ИК «Фридом Финанс»: Индексы подбираются к максимумам

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы в США завершили торги в положительной зоне на большом количестве позитивных новостей по торговой войне, продолжении смягчения монетарной политики и ожиданиям по количественному смягчению в Европе. Так, индекс S&P500 превысил 3000 пунктов, прибавив 0,72%, Dow Jones в плюсе на 0,85%, Nasdaq вырос на 1,06%. Положительное движение в технологическом секторе говорит о том, что инвесторы перестают аллоцировать свои активы в защитные и перекладывают их в компании категории Growth и Value, которые показали вчера рост более 0,7%. Лидер-фактор по доходности последних нескольких месяцев – Low volatility прибавил всего 0,3%.

Мировые фондовые индексы в основном показывают положительную динамику. Отличился лишь Hang Seng, завершивший торговую сессию в минусе на 0,17%, а остальные в хорошем плюсе: Nikkei +0,75%, CSI 300 +1,08%. Европа открылась и торгуется в плюсе, в среднем около 0,3%. Рост спровоцировали позитивные новости по торговой войне, где Трамп согласился перенести тарифы на 15 октября (с 25% до 30% на 250 млрд товаров из Китая) из-за юбилея основания КНР. Ответная реакция Пекина не заставила себя ждать, и официальные представители выразили уверенность, что объемы закупок фермерских товаров из США китайскими компании увеличится. Более того, от китайского ЦБ ожидается продолжение смягчения монетарной политики уже к концу сентября. Рынок полагает, что ЕЦБ снизит ставку на 0,1% и при этом запустит программу количественного смягчения (QE) размером 4 млрд евро в месяц в течение 12 месяцев, и высвободит порядка 30% банковских резервов. Мы не ждем никаких сюрпризов от Марио Драги, но если глава ЕЦБ огласит более серьезную стимуляцию экономики через ставку или программу QE, то индексы могут показать стремительный рост в ближайшее время.

Черное золото снизило темпы роста цен из-за консервативных прогнозов ОПЕК на потребление и возможное снятие санкций с Ирана Штатами в ближайшие месяцы, но это компенсируется высокой вероятностью заключение сделки о сокращении добычи в рамках ОПЕК+. Волатильность продолжает падение на фоне роста мировых индексов, и сегодня она опустится ниже 14 пунктов. На фоне позитивных настроений доходность по самым безопасным активам 10-летним гособлигациям США остается выше 1,72%. Спот по золоту закрепился выше 1500 пунктов, но вряд ли пойдет дальше в течение торговой сессии 12 сентября.

Бюро статистики труда опубликуют данные по инфляции CPI. Рынок ожидает самый большой рост инфляции за год, где core CPI (исключая цены на еду и энергоресурсы) достигнет 2,3%. Мы считаем, что показатель окажется скорей всего ниже консенсуса – не выше 2%. Однако это не вызовет негативную реакцию на рынке, потому что в этом случае вероятность снижения ставки на 25 б.п. вырастет с 97% до 99-100%. Также сегодня опубликуют заявки на пособие по безработице, которые ожидаются на уровне 215 тыс. Здесь каких-либо отклонений от прогнозов не предвидится. Полагаем, что индекс S&P500 достигнет уровня в 3020 пунктов и приблизится вплотную к обновлению максимумов.