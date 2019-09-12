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ИАЦ «Альпари»: «Жест доброй воли» вернул инвесторам аппетит к риску

12 сентября 2019

Рынки капитала в четверг накрыло позитивной волной: американский президент Дональд Трамп заявил об отсрочке на 15 дней в стратегии введения повышенных импортных пошлин в отношении товаров производства Китая. Это такой «жест доброй воли», как его охарактеризовал сам Трамп.

Речь идет о пошлинах общим «весом» в $250 млрд. Все сделано очень красиво: 1 октября КНР будет отмечать 70-летие республики, и Вашингтон как будто делает достойный подарок к этой дате.

Теперь, по всей видимости, до 15 октября в торговых спорах между США и Китаем будет взята пауза. Диалог, тем временем должен продолжиться, и предложенное Штатами определенное смягчение должно благоприятно повлиять на его содержание.

Нужно держать в поле зрения две даты: 15 октября (понятно почему) и 15 декабря, когда Китай намерен поднять импортные пошлины для американских товаров. Перед этими датами рыночная волатильность может заметно расширяться.

Пока же инвестиционный мир полон позитива. Китайский индекс CSI300 вырос сегодня на 1,08%, фьючерс на индекс S&P 500 к середине дня держится в положительной области. Отношение к риску на сегодня абсолютно благоприятное, и вряд ли ЕЦБ сумеет сбить этот градус позитива.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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