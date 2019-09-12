Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль поднялся на волне позитива

12 сентября 2019

Рубль в четверг чувствует себя прекрасно, несмотря на дешевеющую нефть и стабильное положение американского доллара на мировой арене.

Все дело в интересе инвесторов к риску: после того как президент США Дональд Трамп сообщил об отсрочке введения дополнительно повышенных импортных пошлин на товары китайского происхождения, рынки воспряли духом — а может, вообще обойдется без крайних мер? Пока известно только, что сроки повышения импортных пошлин перенесены чуть более чем на две недели.

Помимо этого в сегодняшней прессе активно обсуждают явно смягчившийся тон Трампа, который готов к диалогу с Ираном. Хорошие ли это новости? Достаточно посмотреть на рынки капитала, чтобы понять — да, новости отличные. 

Именно иранские новости увели баррель Brent так низко — сейчас черное золото торгуется по $60,21. Но в моменте рублю все равно на этот фактор, есть поводы поинтереснее.

Во второй половине дня сегодня не исключен рост волатильности и в рублевых парах в том числе. Предстоит заседание Европейского центрального банка, от которого ждут смягчения денежно-кредитной политики. Пара евро/рубль в данном случае более уязвима, но вполне возможно, что и доллар/рубль тоже будет двигаться активнее обычного.

Ориентиры до конца дня по доллару составляют 64,85-65,50 руб., по евровалюте — 71,00-72,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Свой дом EXPO-2019, 14-15 сентября
От традиции до футуризма. Какие проекты архитекторов и дизайнеров увидят гости выставки «Свой дом EXPO»?
«Свой дом EXPO»: что вас ждет на выставке 14 и 15 сентября?
Загородный дом будущего: как не построить дом, который «морально устарел лет на 30»?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги