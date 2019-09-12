ИАЦ «Альпари»: Apple - магия Джобса и настрой на максимум

Компания Apple на этой неделе презентовала новые модели iPhone, предложив пользователям новую версию смартфона и две ее модификации. Сразу после этого стоимость старых моделей резко понизилась, и это было вполне ожидаемо. Особенно ощутимо просели в цене модели 8 Plus и XR, а модификации XS и XS Max исчезли с официального сайта компании.

Несмотря на высокую цену на новые смартфоны (для России с ее символической покупательской способностью это очень дорого), телефоны продавались и будут продаваться. Есть здесь какая-то магия Джобса, которая и после его ухода работает на благо компании.

Сразу после презентации новых смартфонов капитализация Apple выросла и оказалась около $1 трлн, сегодня же она составляет уже $1,08 трлн. Акции компании выросли до максимумов с 22 октября 2018 года, отметки $223,54. Новой целью роста может стать рубеж $233,45 — это пик почти годичной давности, но рынок явно готов к нему подняться.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»