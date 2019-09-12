Комментарии

Альфа-Банк: Меры Китая по смягчению последствий торговой войны вызвали рост российского рынка акций

12 сентября 2019

Вчера рынки с воодушевлением встретили объявление о мерах, которые введет Китай, чтобы смягчить последствия торговой войны, и инвесторы ушли из историй роста в акции циклических отраслей.

Российский рынок акций вчера рос на фоне оптимизма инвесторов – индекс РТС повысился на 0,6% до 1 352 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 1,1% до 2 817 пунктов; в лидерах роста был сырьевой сектор, в том числе российские производители металлов (EVR, SVST, MMK), RUAL RX (+2,2%) и золотодобывающие компании (PLZL, POLY). Акции SGGD LI (+7,4%) подскочили в цене второй раз после ралли на прошлой неделе. Хорошо торговались и бумаги NVTK RX (+1,9%), OGZD LI (+1,5%) и LKOD LI (1,2%). В лидерах роста в розничном секторе были бумаги FIVE LI (+3,1%). Курс рубля приблизился к отметке 65 руб./US$ прежде чем ослабиться ближе к концу торговой дня (-0,2% до 65,57 руб. за долл.) на фоне снижения цены на нефть (-2,8% до 60,63 руб. за барр.) в связи с тем, что трейдеры переоценили масштаб напряженности на Ближнем Востоке после отставки советника по госбезопасности США Джона Болтона. На фоне оптимизма европейские рынки шли вверх (StoxxEuro600 +0,9%).

Сегодня российский рынок акций откроется ростом накануне заседания ЕЦБ: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций откроется на позитивной ноте. Все внимание инвесторов обращено к сегодняшнему заседанию ЕЦБ и решению Марио Драги по ставкам и смягчению монетарной политики.


/ СИА /
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