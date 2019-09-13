ИАЦ «Альпари»: «Сургутнефтегаз» в авангарде спроса, но рынок в раздумьях

Российские биржи в четверг ведут себя неоднозначно. Индекс РТС укрепляется в ответ на поведение рубля и поднимается к 1363 пунктам. Зато индекс МосБиржи не в силах расти по причине того же укрепления рубля. Здесь индикатор сполз к 2805 пунктам, следующая цель - 2800, под которой есть поддержка на уровне 2775 пунктов.

В авангарде продаж почти весь спектр бумаг компаний нефтегазового сектора, что объяснимо. В плюсе торгуются акции «Сургутнефтегаза», как и накануне. Как и ожидалось, бумаги бодро рвутся к сентябрьским пикам и вполне могут их обновить, если промежуточное сопротивление на 38,00 поддастся без проблем. «Сургутнефтегаз» - новый грааль российского фондового рынка, никто не ждал, что спокойная бумага может показать бешеную волатильность на новостях, которые пока так и не получили продолжения. А все потому, что на рынке давным-давно не было «живых» денег.

И если фондовый рынок сегодня «завязан» на нефтяных колебаниях довольно плотно, то рубль игнорирует движение цен на черное золото вообще. К вечеру доллар ушел к минимуму с 13 августа, отметке 64,82 руб., и вполне может протестировать 64,75 руб., если вечерний поток заокеанской статистики подогреет интерес инвесторов к риску.

Что это - суперпривлекательность российской валюты или собственная внутренняя история реализации чьих-то интересов? Может быть все, что угодно. Однако тот факт, что евро/доллар в моменте падал в ответ на итоги заседания ЕЦБ, но очень быстро восстановился и балансирует около 1,1047, почти рядом с уровнями начала торгов, заставляет задуматься природе укрепления «россиянина». Это точно не связано с тем, что решил европейский регулятор, это мало связано с поведением сырьевых цен - значит, дело в отчаянном оптимизме по поводу отсрочки торговый войн. Если так, то сейчас отличный момент, чтобы войти в позиции по доллару – ниже 64,50 руб. он вряд ли пройдет.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»