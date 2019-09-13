Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро/доллар - ожидается коррекционное движение до 1,1035

13 сентября 2019

В четверг, 12 сентября, торги по евро завершились ростом. Высокая волатильность на рынке наблюдалась после оглашения решения ЕЦБ по ставкам и во время выступления Марио Драги. Регулятор снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня -0,5%, а также с 1 ноября возобновит покупки облигаций в размере 20 млрд евро в месяц. ЕЦБ заявил, что программа будет длиться «столько, сколько необходимо».

Рынок был готов к такому решению. ЕЦБ также снизил прогнозы роста экономики на 2019 и 2020 года. Прогноз на 2019 год был пересмотрен до 1,1% против 1,2% в июне, а прогноз на 2020 год — до 1,2 % против 1,4% в июне. Прогнозы по инфляции: на 2019 год — до 1,2% против 1,3% в июне, на 2020 год — до 1,0% против 1,4% в июне.

Решение ЕЦБ, выступление Марио Драги, американская статистика наложились друг на друга. Участники рынка походу на эмоциях гонялись за ценой, пытаясь заработать на европейских горках. Эксперты считают, что комментарии главы ЕЦБ Драги были менее пессимистичными, чем предполагалось.

На момент написания обзора евро стоит 1,1088. Цена обновила вчерашний максимум 1,1087. Рост сдерживает уровень 1,0927. По прогнозу ожидается ослабление евро до 1,1035. Считаю, что после вчерашних колебаний рынок будет приходить в себя около 2-3 суток. По первой коррекционной волне посмотрим, что нам ожидать на следующей неделе.

Вчера потребительская инфляция в США оказалась выше ожиданий. В среду, 18 сентября, ФРС огласит свое решение по ставкам. Отчет по инфляции является ключевым показателем для принятия решения. Сегодня в центре внимания спекулянтов будет отчет по розничным продажам в США. Хороший отчет усилит падение евро.

В 12:00 мск Еврозона опубликует сальдо торгового баланса без сезонных поправок.

В 15:30 мск в США выйдут данные по розничным продажам за август.

В 17:00 мск США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan.

В 20:00 мск Baker Hughes представит данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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