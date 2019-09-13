Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 сентября: 3 150,0801 руб/1 г золота и 38,1300/1 г серебра
13 сентября 2019
ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 150,0801 руб.
- 1 грамм серебра - 38,1300 руб.
- 1 грамм платины - 1 999,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 349,3000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,9001 р. (0,25%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,21%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,1600 р. (1,22%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
63,3400 р. (1,93%).
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