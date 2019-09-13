Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 сентября: 3 150,0801 руб/1 г золота и 38,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 150,0801 руб.

1 грамм серебра - 38,1300 руб.

1 грамм платины - 1 999,5200 руб.

1 грамм палладия - 3 349,3000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9001 р. (0,25%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,21%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,1600 р. (1,22%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,3400 р. (1,93%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



