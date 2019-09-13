Комментарии

ПСБ: Крепкий рубль способствует локальной коррекции в акциях российских экспортеров

13 сентября 2019

Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции. Индекс Мосбиржи по состоянию на 17:00 мск. демонстрирует снижение на 0,6%. Заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты – курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64,30 руб/долл.).

Наибольшее внимание вновь приковывают акции нефтегазового сектора. В то время как в ключевых фишках наблюдается умеренное снижение (акции Лукойла корректируются на 1,5%, Газпрома на 0,6%, Роснефти на 0,6%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза вновь находятся в числе лидеров роста прибавляя около 1,8%, причем на объемах торгов, максимальных для сегодняшнего дня среди российских акций (почти 4 млрд руб. на 17:00 мск.). За последние три торговые сессии рост обыкновенных акций Сургутнефтегаза превышает 10%, а огромные объемы торгов демонстрируют наличие крупного покупателя.

Под давлением сегодня находится и сектор металлов и добычи. Акции ГМК НорНикелль корректируются на 1,4%, акции ММК, НЛМК и Северстали теряют 0,9%, 0,1% и 0,9% соответственно.

Представители внутренних секторов не демонстрируют направленной динамики. Акции банков находятся на 17:00 мск. в локальном минусе (обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 0,4%, ВТБ теряет 0,5%), в потребительском секторе выделяется снижение котировок X5 Retail Group (-2,2%), при этом акции Магнита демонстрируют околонулевую динамику.

В позитивную сторону на рынке выделяется сегодня ряд представителей сектора электроэнергетики. Акции ФСК ЕЭС прибавляют более 4%, бумаги Интер РАО, второй день поддерживаемые заявлениями замглавы министра финансов А.Моисеева о желании зафиксировать требования по дивидендам к дочерним компаниям госкомпаний, растут на 3,6%.

Несмотря на сдерживающий эффект для индекса Мосбиржи от укрепления рубля, при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных рынках на следующей неделе мы ожидаем возвращения индекса Мосбиржи к локальным максимумам и смещения торгов в диапазон 2800-2850 пунктов.


/ СИА /
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