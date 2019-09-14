ИАЦ «Альпари»: Крепкий рубль оставляет рынок без идей

Рынок акций РФ в пятницу провел неоднородный день. С одной стороны, внешний фон стабилен, ничего плохого или пугающего не происходит, и можно было бы потихоньку покупать, но рублевое ралли мешает это сделать. Кроме того, в понедельник без свежей идеи индекс МосБиржи не сумеет пробиться существенно выше 2820 пунктов.

Итак, рублевый индикатор стоит около 2790 пунктов, краткосрочно может оставаться в границах 2775-2810 пунктов, где ему ничего не мешает. Индекс РТС за счет активности рубля дорожает и поднимается к 1366 пунктам.

Акции «Сургутнефтегаза» все еще фигурируют в перечне рыночных фаворитов, и это хороший сигнал, однако спрос на бумагу в конце интенсивной недели все-таки ограниченный. Поэтому акциям пока не удается пробиться в область 38 руб., хотя для этого усилий почти не требуется.

Под давлением сегодня оказались бумаги металлургов и «НорНикель» в том числе. Здесь больше недели идет коррекция после обновления пиков на 16572 руб., сейчас бумага явно ищет точку опоры и может найти ее в области 15500 руб. Рынок вполне может начать покупать оттуда, потому что с фундаментальной точки зрения для бумаги ничего не изменилось — все очень хорошо.

Рубль окреп сегодня к шестинедельным максимумам в паре с долларом. Ближе к вечеру основные торги парой доллар/рубль идут около 64,24руб., оптимизм в «россиянине», безусловно, радует, но вопрос, как долго он продлится, все-таки остается открытым. Евро при прочих равных выглядит устойчивей в паре с рублем и торгуется по 71,28 руб. По итогам недели «европеец» устоял, и это впечатляет.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»