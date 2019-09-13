ИАЦ «Альпари»: Единая валюта направляется к балансовой линии 1,1040

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Наибольший рост к доллару США показал британский фунт (+1,00%). Его рост составил около 150 пунктов. Он оказался в центре внимания из-за слухов, что ЕС готовится дать Британии новую отсрочку. Инвесторы ставят на то, что Британия выйдет из ЕС со сделкой.

Единая валюта хоть и оказалась под давлением со стороны кросс-пары евро/фунт, «евробыки» сумели сдвинуть вчерашний максимум на 1,1109. Они находятся под впечатлением после отскока от 1,0927.

На американской сессии вышли данные по розничным продажам в США. Данные за август превысили в 2 раза и составили 0,4% против предыдущего значения 0,7% (пересмотрено с 0,8%). Данные остановили покупателей. На 16:59 мск евро стоит 1,1068. Я по-прежнему считаю, что евро будет корректироваться больше двух суток и жду цену в районе 1,1035. На следующей неделе жду тест 1,0996. Покупателей нужно проверить, готовы они выше 1,11 двигаться или нет.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»