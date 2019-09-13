ИАЦ «Альпари»: Рубль все сильнее

Отечественный валютный рынок обращает на себя внимание который день. Всеобщая тяга к риску вдохновляет инвесторов на продажу иностранной валюты, что, логичным образом, положительно сказывается на рубле. Все бы ничего, но сильный рубль не очень приятен экспортерам, так как снижаются показатели прибыли, а также снижается конкурентоспособность продукции российского производства на мировой арене.

Российский Минфин намерен в следующем году вернуться к вопросу привлечения капитала на зарубежных рынках, но это будут не доллары. Как говорят в ведомстве, это могут быть евро, а могут — юани. И если в евро занять Минфин может, это не слишком сложно, то с китайской валютой не все так однозначно. Облигации в юанях планировалось разместить на Московской бирже еще осенью 2015 года, но с тех пор ничего не продвинулось вперед.

Может быть, сейчас, оказавшись под американскими санкциями, российский долговой рынок способен продвинуться вперед в вопросе займов в иностранной валюте. Это способно стать долгосрочным положительным катализатором для сектора и для рубля.

Днем в пятницу доллар США продолжил обновлять минимумы последних недель и спускался к 64,14 руб. — последний раз такие уровни мы видели 1 августа. Без особенного напряжения пара доллар/рубль может отойти и к 64,00. Евро/рубль отошел к 71,35 руб., день для инструмента с большой долей вероятности завершится около 71,10-71,65.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»