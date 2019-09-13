ИАЦ «Альпари»: До конца дня увидим индекс РТС в рамках 1350-1380 пунктов

Сегодня, 13 сентября, российский фондовый рынок показывает неоднозначную динамику. Если индекс МосБиржи в данный момент падает на 0,55%, то валютный индекс РТС повышается на 0,39%. До конца дня мы увидим динамику индекса МосБиржи в рамках 2750-2790 пунктов, а индекса РТС — в пределах 1350-1380 пунктов.

Сегодня в лидеры роста вышли акции «ИнтерРАО», прибавляющие 5% в рыночной капитализации. Хороший рост также показывают акции «ФСК ЕЭС» (+4%), опять дорожают обыкновенные акции космического «Сургутнефтегаза» (+2,43%), повышаются также акции «Россетей» (+1,64%), «ТГК-1» (+1,59%) и «ОГК-2» (+1,39%). Дешевеют сегодня акции группы Polymetal (-2,67%), акции «Энел Россия» (-2,57%) и GDR X5 Retail Group (-1,5%).

На Московском финансовом форуме глава «Сбербанка» Герман Греф заявил о том, что «сырьевой шок у России впереди», и это приведёт к низким ценам на нефть, которые могут оказаться ниже $40 за баррель. Глава «Сбербанка» также предостерёг, что «если мы будем готовиться ко вчерашнему кризису, мы упустим завтрашний». К этому заявлению можно относиться неоднозначно.

С одной стороны, абсолютно верно то, что наши власти чаще всего готовятся к прошлому кризису, и уже бывало не раз, что власти и страна оказывались не готовы к кризису новому, а потом выходили из кризиса с помощью «пожарных мер». С другой стороны, возникает вопрос, а насколько готовность к очередному обвалу цен на нефтяном рынке может стать реальной мерой по выходу из завтрашнего мирового кризиса? Готовы ли мы к тому, например, что в мировой экономике замедлится рост, а низкие цены на нефть, и не только на нефть, всего лишь станут отражением слабого спроса? Готовы ли мы к обвальному падению одной из мировых резервных валют, будь то юань, доллар или евро, и какие мы можем здесь предложить меры по выходу из кризиса? Готовы ли мы, в конечном счёте, к дефолту США по государственным облигациям?

В принципе, на эти вопросы пока ответа нет, как и ответа на вопрос, а в какой мере сам господин Греф и его команда готовы страховать от подобных рисков вкладчиков «Сбербанка»? Важно другое – понимание, что новый мировой кризис никогда не будет повторением предыдущего. Но похоже, что у нашего правительства такого понимания и, соответственно, стратегии преодоления последствий возможного нового кризиса, пока нет. А значит, надо готовиться как минимум к тому, что волатильность и «качели» в валютах и рискованных активах развивающихся стран будут продолжаться ещё долго. Для осторожного инвестора наилучший выбор – хранить деньги на депозите в «Сбербанке». Тоже не стопроцентная гарантия от потери денег, но хотя бы очень высокая вероятность сохранить хоть что-то.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»