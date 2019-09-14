ИАЦ «Альпари»: ФРС и парад решений центробанков по процентным ставкам

Главное событие недели – решение ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду, 18 сентября, в 21:00 (мск). Консенсус американских аналитиков ожидает, что ФРС на сентябрьском заседании снова понизит процентную ставку, и снова на 25 базисных пунктов, установив коридор ставок в 1,75-2%. Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл заявлял, что регулятору необходимо принимать меры по стимулированию экономического роста, и для этой цели ФРС будет «поступать соответствующе». Что скрывалось за словами «поступать соответствующе» - пока неясно, но американские финансовые рынки прочитали эти слова как намёк на предстоящее снижение процентной ставки на ближайшем заседании.

ФРС «поступит соответствующе» запутанно

Мы полагаем, что с высокой вероятностью это событие произойдёт, а туманная и полная двусмысленных намёков речь Пауэлла, вероятно, могла быть связана с тем, что Федрезерв намерен оставить себе простор для манёвра в случае, если ситуация в экономике или политике будет развиваться непредсказуемо. С таким президентом, как Дональд Трамп, это вполне возможно. Теоретически снижение процентной ставки должно ослабить доллар, однако, если Пауэлл в своём выступлении после обнародования решения ФРС опять сделает какой-либо финт относительно, допустим, временного характера снижения процентной ставки, то доллар может и не упасть.

Промпроизводство создаст интригу для рубля

Ещё одним важным событием недели станет публикация данных Росстата по промышленному производству в России за август и восемь месяцев 2019 года. Ориентировочно эта статистика должна выйти к вечеру понедельника, 16 сентября. И эти данные могут оказаться разочаровывающими для рубля. Аналитики ожидают, что темпы роста промышленного производства в нашей стране в годовом исчислении могут замедлиться с 2,8% в июле до 2,2% в августе. Также можно обратить внимание на динамику промышленного производства в месячном исчислении, то есть в августе 2019 года по сравнению с июлем. В частности, можно вспомнить, что в июле по сравнению с июнем промышленное производство в России упало на 0,7%, и это при большем количестве календарных дней в седьмом месяце года и отсутствии праздничных дней, в отличие от июня. Так что в данных по промышленному производству может содержаться определённая интрига для рубля.

Марк Карни и его прогноз могут докатиться до рубля

И, наконец, третьим важным событием недели станет решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет обнародовано в четверг, 19 сентября, в 14:00 (мск). Прогноз аналитиков довольно категоричен: британский регулятор оставит процентную ставку неизменной на уровне в 0,75%. Наиболее интересным будет выступление главы Банка Англии Марка Карни и его прогноз по влиянию будущего Брекзита на экономику Великобритании. Эти комментарии могут повлиять не только на курс британского фунта стерлингов, но и на курс евро к доллару и рублю.

Отметим также, что на следующей неделе ожидается целый «парад» решений по процентным ставкам. Кроме уже упомянутых ФРС и Банка Англии свои решения по процентным ставкам обнародуют:

· Банк Японии (четверг, 19 сентября, рано утром).

· Национальный банк Швейцарии (четверг, 19 сентября, в 10:30 мск).

С высокой вероятностью Банк Японии и Нацбанк Швейцарии оставит процентные ставки без изменений на отрицательном уровне.

Таким образом, на будущей неделе мы ожидаем курс доллара к рублю на уровнях в 65-66 руб. за доллар, а курс евро к рублю – в 71,5-73 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»