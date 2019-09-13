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Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода

13 сентября 2019

Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по десятому купону биржевых облигаций серии БО-14 в объеме 3 541 989,44 рублей.

Параметры выпуска серии БО-14— ISIN: RU000A0JUUA1, идентификационный номер: 4B021401326B от 06.02.2014г., объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 18.09.2014, дата погашения — 30.08.2029. Дата начала десятого купонного периода — 14.03.2019, дата окончания — 12.09.2019, текущая ставка купона — 8,25%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.


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