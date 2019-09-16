ИАЦ «Альпари»: Подорожание нефти сильно укрепит рубль на открытии

В пятницу, 13 сентября, торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. Торги на нефтяном рынке проходили спокойно, поэтому на внутреннем валютном рынке участники рынка в своих решениях больше опирались на новости по предстоящим переговорам между США и Китаем. Как стало известно, Китай принял решение возобновить покупку определенного объема соевых бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

На фоне оптимизма, что США заключат соглашение с Китаем, пара доллар/рубль снизилась до 64,14 руб., евро/рубль – до 71,09 руб. Рубль закрылся в минусе против британского фунта, который вырос на оптимизме вокруг Brexit. Риски жесткого Брекзита и рецессии в Великобритании в последнее время ослабли, поэтому спекулянты охотно стали покупать британскую валюту по всему рынку, включая рубль. Пара фунт/рубль повысилась на 0,64%, до 80,40 руб.

В понедельник, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх. Рост котировок составил больше 10%. Участники рынка отреагировали на новости из Саудовской Аравии. Днем 14 сентября сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы, с помощью десяти дронов устроили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар удалось локализовать. По данным Reuters, добыча нефти сократилась вдвое – с 10 млн баррелей в день до 5 млн баррелей.

Баррель Brent подорожал до $68,38. На момент написания обзора Brent стоит $66,10 за баррель. Коррекция началась от ключевого сопротивления и можно предположить, что выше мы сегодня не пойдем. Участники рынка будут ждать новостей из Саудовской Аравии. Их сейчас интересует, как быстро они смогут восстановить добычу нефти до прежних уровней около 10 млн баррелей в сутки. Если восстановление будет небыстрым, то покупатели спокойно могут прогуляться к уровню $72. Поддержка расположена на уровне $64,75. Будьте бдительными, так как продавцы могут стать агрессивными, потому что по техническое анализу они постараются закрыть образовавшийся гэп на открытии азиатской сессии.

Пара доллар/рубль торгуется ниже 64 руб. Можно предположить, что торги на Мосбирже откроются резким снижением по рублевым парам примерно на 50-60 копеек.

Неожиданное подорожание нефти на 13,5% является положительным фактором для российской валюты. В связи с этим по паре доллар/рубль пора присматриваться к уровню 63,25 руб. На этой неделе рубль кроме нефтяного рынка получит поддержку от налогового периода.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»