ИАЦ «Альпари»: Нефтяной шок: Brent смотрит на $70

Все утренние новости понедельника сосредоточены вокруг Саудовской Аравии и сырьевого рынка. Террористическая атака на нефтеперерабатывающие мощности саудитов спровоцировала панику инвесторов относительно вероятного выпадения части объемов из поставок. Речь идет о примерно 5% общих мировых поставок нефти, и это сразу объясняет тот факт, почему баррель сегодня на волне роста.

Штатам, например, этот взрывной рост цен на черное золото совсем невыгоден, потому Белый дом уже заявил о готовности восполнить возможные пробелы с поставками для того, чтобы котировки сырья пришли в равновесие. Чуть позже этот момент будет оценен рынком так, как нужно, но сейчас эмоции выше этого.

В ближайшее время цены на нефть будут вести себя малопредсказуемо, потому что высокий уровень волатильности будет нефти котировки туда, куда побежит толпа.

Техническая картина движения цен на нефть Brent допускает вероятность прохода в область $70 через промежуточное сопротивление $68. Поддержкой в таком случае выступает рубеж $64.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»