ИАЦ «Альпари»: Российский рынок в ожидании резкого взлета

В пятницу торги нефтью прошли в «боковике», с едва заметным понижением. Торги начались с отметки $59,7 за баррель марки Brent. В течение дня цена опускалась к $59,0, затем росла до $60,2 и завершила день вблизи отметки $59,6. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показал снижение их числа на пять единиц, до 733 штук, но это мало повлияло на рынок. В ночь с пятницы на субботу стало известно о террористической атаке с использованием дронов на крупнейшие объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, включая крупнейшее в мире предприятие по очистке сырой нефти. Первые оценки говорят о снижении добычи нефти в королевстве на 5,7 млн баррелей в сутки, то есть в два раза, хотя власти СА обещают уже к концу сегодняшнего дня восстановить эти потери на треть. В результате торги понедельника начались большим гэпом наверх. Цена нефти Brent сразу «пролетела» уровни сопротивления на $63,2 и $65,3, и открылась на отметке $66,2 за бочку. Сразу после этого она превысила на короткое время уровень $67,4, обновив максимум с 30 мая, но позже опустилась к $65,7. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $65,1-66,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сместился до $58,4-69,2.

В пятницу большинство западных фондовых рынков закрылось умеренным ростом. Российский рынок на этом фоне продемонстрировал противоречивую динамику. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,29%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля, напротив, вырос на 0,58%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+7,17%) и «ФСК ЕЭС» (+4,51%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,14%. Утром понедельника рынки стран АТР открылись разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 995 п., на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Резкий взлет нефтяных цен будет способствовать росту российских акций на открытии торгов за счет бумаг нефтегазового сектора, а волатильность будет повышенной. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2765-2850 пунктов, по индексу РТС — 1355-1395 пунктов.

В пятницу рубль продолжил свой уверенный рост против иностранных валют. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 64,3375 руб. (-36,25 коп.), обновив минимумы с 1 августа, а европейская валюта снизилась до 71,2825 руб. (-30,75 коп.). Взлет нефтяных котировок из-за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии будет способствовать сегодня дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-65,0 руб., для европейской валюты — 69,9-72,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»