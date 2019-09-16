ИАЦ «Альпари»: Рынок акций полон драйва

Российский фондовый рынок на старте торгов в понедельник радостно ухватился за «бычьи» новости и пошел вверх еще активнее, чем ранее. Индекс МосБиржи в первый час сессии поднялся к 2810 пунктам и может внутри дня тестировать область 2815-2825 пунктов без какого-либо напряжения. Индекс РТС взлетел на валютных колебаниях к 1387 пунктам, откуда до 1400 пунктов рукой подать.

Дорогая нефть сегодня является ключевым триггером рыночного оптимизма, и пока баррель Brent столь подвижен, у отечественных «быков» все будет отлично. Стоит, впрочем, держать в поле зрения тот факт, что как только станет понятно, как именно заместить на мировом рынке саудовский выпадающий нефтяной объем, цены на сырье стабилизируются, а Brent вернется к торгам вокруг $60. Но сейчас кто-то очень здорово заработал.

В рыночных фаворитах сегодняшнего дня, естественно, акции компаний нефтегазового сектора. Бумаги «Роснефти» дорожают на 3,5%, цель - на июльский пик составляет 430 руб. Акции «Сургутнефтегаза» остаются в числе лидеров спроса с повышением на 2%, здесь легко взята прогнозируемая цель на уровня 38 руб., следующая «бычья» остановка - на 38,80 руб., но посмотрим, как закроется день.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»