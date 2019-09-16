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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 сентября: 3 122,2500 руб/1 г золота и 37,6100/1 г серебра

16 сентября 2019
ЦБ РФ с 14 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 122,2500 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 979,5200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 333,0500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,8301 р. (0,88%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (1,36%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,0000 р. (1,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2500 р. (0,49%).

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