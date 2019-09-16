Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 сентября: 3 122,2500 руб/1 г золота и 37,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 14 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 122,2500 руб.

1 грамм серебра - 37,6100 руб.

1 грамм платины - 1 979,5200 руб.

1 грамм палладия - 3 333,0500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,8301 р. (0,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (1,36%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,0000 р. (1,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2500 р. (0,49%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



