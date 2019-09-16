Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль мог бы дорожать и активнее

16 сентября 2019

Валютный рынок России начал неделю вполне за здравие, тем более что поводы для оптимизма не пришлось искать.

Герой дня, понятное дело, баррель нефти. Сорт Brent во второй половине дня торгуется по $66,64, хотя днем несколько терял импульс роста. Пока весь информационный шум сосредоточен вокруг террористической атаки на саудовские месторождения, здесь останется «бычий» тренд, как ни крути. Но как только станет понятно, чем и когда можно будет заместить выпадающие объемы поставок черного золота, ажиотаж в сырьевом секторе уляжется.

Все остальное как будто отошло на второй план, хотя так и есть: рынки капитала тянутся за сырьем вверх, и интересно, что риска сейчас никто не боится. Все крутится вокруг нефти, и так будет еще несколько дней.

Доллар США мог бы падать и активнее, в область 63,50 руб. легко и без напряжения, но этого не происходит. Основные торги идут вокруг 64,00, краткосрочный диапазон колебаний тут 63,75-64,45. Евро снижается более активно в паре с «россиянином», но это объяснимо: единая валюта вообще выглядела не очень-то прочной, выстояла после заседания ЕЦБ, но на сопротивление сейчас потенциала просто не хватило. Пара евро/рубль отступает к 70,55, может протестировать 70,35.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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