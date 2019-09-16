ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - рост «ИнтерРАО» удивил

За неделю с 9 по 13 сентября российские фондовые индексы разошлись во мнениях о направлении движения. Валютный индекс РТС за неделю продолжил расти и по итогам недели прибавил 2,1%, поднявшись до 1368,93 пункта, а рублевый индекс МосБиржи упал, но всего лишь на 0,2%, до 2791,74 пункта.

Цена нефти марки Brent за неделю просела на 2,6%, до $59,57 за баррель. Однако в понедельник с утра это падение было полностью отыграно мощным ростом, связанным с атакой дронов на крупнейшие НПЗ Саудовской Аравии и громкими заявлениями из госдепа США о том, что в сложившейся ситуации виноват Иран. На Ближнем Востоке опять запахло войной, что, вероятно, скажется на котировках нефтяных акций уже на текущей неделе.

А неделей ранее новостной фон для мировых рынков был противоречивым, но основным героем опять стал непредсказуемый президент Трамп. За прошлую неделю он успел громогласно объявить о том, что в качестве «жеста доброй воли» откладывает повышение пошлин на некоторые китайские товары на две недели, до 15 октября вместо запланированного повышения с 1 октября. А также успел послать ФРС недвусмысленный сигнал через Twitter о том, что процентную ставку на ближайшем заседании надо не только снизить, но ещё и опустить до нуля или даже ниже, чтобы Америка смогла рефинансировать долг. Мировые рынки, да и российский тоже, оказались сбиты с толку не только таким напором американского президента, но и неясностью относительно будущих перспектив, если важнейшие решения экономической политики в США принимаются через Twitter.

Хотя лидер роста позапрошлой недели, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», на прошлой неделе не только продолжили, но и усилили рост, подорожав почти на 11,8%, на фондовом рынке появился новый лидер. Это акции компании «ИнтерРАО», подорожавшие на 12,6% за неделю, до 4,93 руб. за акцию. Скорее всего, такое ралли в акциях энергетического холдинга могло быть связано с появившейся в СМИ информацией о том, что компания интересуется, согласно информации с недавно состоявшейся встречи эмитента с инвесторами, приобретением контроля над энергокомпанией «Юнипро».

О том, что владелец контрольного пакета акций «Юнипро», немецкая энергетическая компания Uniper, рассматривает возможность продажи пакета, российские и западные СМИ сообщали ещё весной текущего года. Причиной для продажи может стать то, что из-за российского законодательства об иностранных инвестициях финская энергетическая компания Fortum, владеющая ныне 49% акций Uniper, не может увеличить свою долю до контрольной, так как в этом случае Uniper будет обязан продать контрольный пакет российской «дочки». Наша целевая цена по акциям «ИнтерРАО» равна 5,2 руб., мы рекомендуем «держать» бумаги и наблюдать за ситуацией с возможной сделкой.

А вот акциям «Норильского никеля» на прошлой неделе не повезло, они свалились на 3,4%, до 15650 руб. за акцию. Вероятнее всего, падение было связано с не самой лучшей ценовой конъюнктурой на рынке никеля. Наша целевая цена за акцию «Норильского никеля» составляет 15800 руб., рекомендуем «держать» акции.

Прогнозируем на этой неделе индекс РТС в новом коридоре в 1350-1410 пунктов, а индекс МосБиржи – в том же диапазоне 2750-2830 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»