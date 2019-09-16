ИК «Фридом Финанс»: Атака на Саудовскую Аравию привела к шоку на рынке нефти и спросу на безопасные активы

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы на протяжении сессии пятницы не уходили далеко от уровней закрытия предыдущего дня. S&P500 снизился на 0,07%, тогда как индекс Dow Jones все же зафиксировал восьмой день роста подряд. Первоначальные успехи, вызванные чередой позитивных сигналов с торгового фронта между двумя крупнейшими экономиками мира, были компенсированы слабостью технологических компаний Apple и Broadcom. Финансовые акции были одними из лучших в пятницу, наряду с бумагами других циклических секторов. Отчеты, показывающие сильные розничные продажи в США и возросший показатель настроений потребителей, добавили оптимизма и ослабили опасения по поводу экономического роста в стране.

Мировые фондовые площадки снижаются на фоне роста геополитической напряженности из-за атаки йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. 14 сентября произошла атака дронов на мощности нефтяной компании Saudi Aramco, что привело к рекордному взлету нефтяных котировок после открытия торгов сегодня. Добыча королевства упала более чем на половину или на 5,7 млн б/с, что составляет почти 5% мирового производства.

Геополитические риски проверяют сегодня на прочность активных на прошлой неделе «быков» и негативно отражаются настроениях инвесторов. Потенциально конфликт на Ближнем Востоке может получить развитие, так как США изучают вопрос причастности Ирана, что может повлечь ответные меры и усилить напряжённость. Азиатские индексы на этом фоне снижаются, шанхайский индекс CSI 300 теряет 0,4%. Hang Seng в Гонконге, где вновь вспыхнули уличные волнения, падает на 0,8%. Европейские площадки теряют больше 0,5%.

Низкий риск-аппетит привел к росту спроса на безопасные активы. Облигации растут после почти двухнедельного падения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается к 1,85%. Золото дорожает почти на 1%. Нефть марки Brent продемонстрировала самый большой внутридневной рост на 19,7% до $71,95. После резкого скачка котировки снизились до $65. Таким образом, аппетит к риску невысокий. Важных макроэкономических новостей в США сегодня не ожидается. По нашим прогнозам, в ходе сессии индекс S&P500 опустится ниже 3000 пунктов.

Технические индикаторы продолжают способствовать росту на фондовых площадках и окончанию августовской коррекции. Показатели момента RSI и MACD находятся на значениях, благоприятных для продолжения ралли.