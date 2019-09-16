ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2800-2840 пунктов

Российские фишки открылись утром в понедельник разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2800-2840 пунктов. Лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора, их вес в индексах традиционно высок, внимание на «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть». Хуже рынка – «Аэрофлот».

Рубль торгуется в «зеленой» зоне. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,9-64,1, евро/рубль – 70,8-71,1. Евро/доллар – 1,107. Основным риском для развивающихся рынков является предстоящее заседание ФРС США. Ставка, очень вероятно, будет снижена, однако, риторика ФРС может сыграть на стороне «медведей».

Ночью 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс подверглись атаке дронов. Владелец предприятий — государственная нефтяная компания Saudi Aramco — заявила, что нападение привело к двукратному сокращению добычи нефти, с 9,9 млн до 5,7 млн баррелей в сутки. Это свыше 5% объема мирового рынка нефти. Цена на нефть сегодня утром взлетала в моменте до $71,62, сейчас баррель Brent торгуется по $65,08, повышаясь на 8,07%.

В американском энергетическом ведомстве заявили, что для стабилизации рынка нефти Соединенные Штаты готовы залезть в свои стратегические резервы, которые составляют 630 млн баррелей. На самом деле атака выгодна американцам, и в частности сланцевикам, а также это прекрасная возможность продать саудитам новые системы ПВО. Ключевой вопрос – как быстро можно будет убрать дефицит с рынка.

Кроме того, можно сделать однозначный вывод, что в ближайшее время саудовская нефтяная компания не пойдет на IPO. Инвесторы потребуют большой дисконт за риски, трон саудитов не такой прочный, как казалось ранее. От роста цен на нефть в России выигрывает, прежде всего, бюджет, но пока это краткосрочный фактор. В мире все больше пахнет большой войной, а в лучшем сценарии мировым кризисом, который обнулит нефть и фондовые индексы. Вероятно, золоту нет альтернативы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»