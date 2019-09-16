ИАЦ «Альпари»: EURUSD - ожидается коррекционное движение к уровню 1,1030

В пятницу, 13 сентября, торги по евро завершились в небольшом плюсе. Покупатели растеряли почти все позиции, заработанные в первой половине сессии. Давление на них оказали данные по розничным продажам США, а также повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Согласно последним данным Министерства торговли США, в августе розничные продажи выросли на 0,4% после пересмотренного повышения на 0,8% в июле (прогноз был 0,2%). Показатель вышел лучше прогноза, но хуже предыдущего значения.

Положительное влияние на доходность оказывает ожидание разрешения спроса в торговых отношениях между США и Китаем.

В Азии евро торгуется на уровне закрытия пятницы — 1,1072. На торгах в Европе основные валюты, кроме фунта и австралийского доллара вышли в плюс. Рынок сегодня с утра на позитиве после ночного ралли цен на нефть.

Есть все основания протестировать балансовую линию на американской сессии. Экономический календарь пустой. Мой прогноз на конец дня по паре евро/доллар — тест уровня 1,1030.

В 15:30 Канада опубликует данные об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июль, США — индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»