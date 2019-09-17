ИАЦ «Альпари»: Нефть пополнила рынок силами

Российский фондовый рынок в понедельник потянулся вверх вслед за нефтью. Сложно было бы придумать драйвер мощнее, инвесторы им отлично воспользовались. Индекс МосБиржи поднялся к 2822 пунктам, завтра участников рынка ждет сопротивление на уровне 2825 пунктов, над ним – и 2840 пунктов. Индекс РТС сегодня в отличниках биржевого роста, рядом с 1400 пунктами, но успешная атака на этот рубеж, как думается, все-таки случится не прямо сейчас и не завтра.

Бумаги компаний нефтегазового сектора сегодня в авангарде спроса. Акции «Роснефти» растут на 4,5%, и цель на 430 руб. совсем рядом. Неплохо выглядят акции «Газпромнефти» («боковик» сломан, ориентир роста составляет 432 руб.) и «Лукойла» (восходящий канал подтвержден).

Акции «Аэрофлота» закономерно отступают на фоне подорожавшего сырья. Среднесрочный нисходящий торговый канал сейчас только крепнет, бумага вполне может сползти к 100 руб.

У рубля все отлично, кто бы сомневался. Доллар США почти весь день провел около 64 руб., но евро падал активнее и к вечеру ушел в область 70,50 руб. Завтра в паре доллар/рубль нельзя исключать движения в пределах 63,80-64,65 руб., в паре евро/рубль во вторник вероятно продолжение снижения к уровню 70,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)