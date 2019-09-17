ИАЦ «Альпари»: Нефть пополнила рынок силами

Бумаги компаний нефтегазового сектора сегодня в авангарде спроса. Акции «Роснефти» растут на 4,5%, и цель на 430 руб. совсем рядом. Неплохо выглядят акции «Газпромнефти» («боковик» сломан, ориентир роста составляет 432 руб.) и «Лукойла» (восходящий канал подтвержден).
Акции «Аэрофлота» закономерно отступают на фоне подорожавшего сырья. Среднесрочный нисходящий торговый канал сейчас только крепнет, бумага вполне может сползти к 100 руб.
У рубля все отлично, кто бы сомневался. Доллар США почти весь день провел около 64 руб., но евро падал активнее и к вечеру ушел в область 70,50 руб. Завтра в паре доллар/рубль нельзя исключать движения в пределах 63,80-64,65 руб., в паре евро/рубль во вторник вероятно продолжение снижения к уровню 70,25 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)