ПСБ: Нефть не оставила шансов «медведям»

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Российский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом, чему способствовал позитивный внешний фон. Поводом к покупкам послужила динамика рынка энергоносителей, где, после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 10%. При этом ситуация на западных фондовых площадках поддерживала «медведей». Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,5% и 0,4% соответственно. Проигнорировав снижение внешних фондовых площадок, к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 2825 пунктов. Лидерами торгов выступили акции нефтегазового сектора. Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, Лукойл и Новатэк прибавили более 3%. Хуже рынка торговались бумаги Аэрофлота и Распадской, упавшие на 3,9% и 1,7% соответственно. Отметим, что индекс МосБиржи, после пробоя в первых числах сентября сопротивления на уровне 2780 пунктов, перешел в консолидацию над ним, что создало плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. Сегодня, благодаря поддержке рынка энергоносителей, произошел выход из этой консолидации, а индекс МосБиржи сделал еще один шаг к историческим максимумам, установленным в июне текущего года чуть ниже 2850 пунктов. В случае сохранения внешнего позитива, «быки» удержат инициативу в своих руках и попытаются уже в рамках этой недели подняться выше этого максимума.



На валютной секции Московской биржи российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,5%, торгуясь в районе 64 рублей, евро упал на 1,2%, снизившись до 70,4 рубля. Отметим, что основным фактором поддержки национальной валюты стала ситуация на рынке энергоносителей. При этом валюты EM в рамках дня демонстрировали достаточно слабую динамику. Что же касается сильного провала в европейской валюте, то здесь дополнительно сказалось ослабление евро на международном валютном рынке, где на нее давят опасения относительно жесткого варианта Brexit’а. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии пара USD/RUB достигла цели снижения модели «двойная вершина», сформированной под сопротивлением на уровне 67 рублей. В текущей ситуации дальнейшему снижению американской валюты может противостоять желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, а также снижение активности инвесторов в преддверии решения ФРС по ставке.