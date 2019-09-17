ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

После трех недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного падения курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 2,66%, до 2,0511 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 2,16% и стоит 2,2768 бел. руб. Российский рубль подешевел на 0,25% и стоит 3,1859 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 1,36%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,03%, евро — на 7,95%, а российский рубль подорожал на 2,35%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,02%.

На этой неделе все три валюты продолжат дешеветь к белорусскому рублю. Причем в большей степени это коснется доллара и евро. Доллар может снизиться до 2,00 бел. руб. Евро может упасть до 2,23 бел. руб. А российский рубль может незначительно подешеветь до 3,18 бел. руб. за 100 российских.

В августе объем международных резервных активов РБ вырос на $263,1 млн (+3,0%), и на 1 сентября составил $8,891 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июле вырос на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»