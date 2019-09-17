ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы не рискуют перед заседанием ФРС

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы закрылись в понедельник в минусе из-за усиления геополитических рисков в ближневосточном регионе. Риски, в свою очередь, возросли после атаки на выходных нефтяных мощностей в Саудовской Аравии. Нефть на этом фоне прибавила 15%. S&P500 снизился на 0,31%. Наибольшим ростом отметился энергетический сектор, прибавив 3,3%. В плюсе также закрылись защитные сектора коммунальных услуг и недвижимости на фоне коррекции процентных ставок.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня неуверенно после рекордного скачка нефтяных цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Саудовской Аравии потребуются недели или месяцы для восстановления производства после нападения, что усиливает риски дестабилизации на рынке энергоносителей. Среди положительных событий можно отметить планы по возобновлению американо-китайских торговых переговоров в ближайшие полторы недели. К тому же Дональд Трамп заявил, что США и Япония достигли предварительного торгового соглашения по тарифам. Кроме того, сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, по итогам которого инвесторы ожидают снижения ставок и мягкого тона регулятора.

Смешанный внешний фон способствует по большей части боковой динамике рынков. Падение наблюдается лишь в Китае, где регулятор смягчил денежно-кредитные условия меньше, чем ожидали инвесторы, что спровоцировало продажи. Шанхайский индекс CSI 300 теряет 1,7%, гонконгский Hang Seng падает на 1,4%. Японский Nikkei почти не поменялся, европейские площадки также торгуются в нуле.

Умеренный спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации продолжают вчерашний рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается ниже 1,84%. Золото стоит на месте. Нефть марки Brent дорожает к $69 за баррель. Таким образом, аппетит к риску невысокий, инвесторы осторожничают. По нашим прогнозам, в ходе сессии индекс S&P500 опустится ниже 3000 пунктов.

Из важных макроэкономических новостей в США сегодня стоит обратить внимание на объем промышленного производства в августе, который обещает роста на 0,2% после падения в июле. Промышленность в США испытывает сложности из-за торговых войн, и сегодняшняя публикация сможет больше рассказать об эффекте эскалации отношений КНР и США в начале августа.

В корпоративном сегменте внимание инвесторов будет обращено на квартальные результаты Adobe и FedEx, которые отчитываются сегодня после закрытия рынка. Показатели могут быть барометром для будущего сезона отчетности, так как компании имеют сдвинутый финансовый год, что позволяет увидеть динамику двух первых месяцев из третьего календарного квартала.

Техническая картина продолжает быть более оптимистичной чем в конце лета, что позволяет предположить, что августовская коррекция осталась в прошлом. Показатели момента RSI и MACD находятся на значениях, благоприятных для продолжения ралли. Рынок попытался вернуться на линию восходящего тренда, тянущуюся с конца 2018, но нефтяной шок сбил с ног «быков». Теперь индекс находится в нерешительности, так что есть вероятность боковой консолидации или локального снижения в ближайшие дни. Тем не менее долгосрочная картина выглядит благоприятной.