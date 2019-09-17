ИАЦ «Альпари»: «Потолок» для акций «Системы» составляет 14 руб.

Акции АФК «Система» во вторник днем резко дорожают на Московской бирже. Сейчас бумага растет на 6,5% и стоит 13,262 руб. по сравнению с ценой закрытия предыдущих торгов 12,448 руб. Текущие уровни — пики с 18 декабря 2017 года.

Все дело в корпоративных новостях. Компания сегодня заявила о начале обратного выкупа своих ценных бумаг. Объем buy back — 3 млрд руб., максимальное количество акций, планируемых к выкупу — 300 млн. Это чуть больше 3% всего их объема.

Программа рассчитана до конца февраля 2020 года, выкуп может носить как открытый, так и закрытый характер. Приобретенные внутри buy back бумаги «Система» планирует использовать для корпоративных целей и для мотивации менеджмента в том числе.

Информация позитивна для ценных бумаг компании, хотя и с некоторыми поправками. Для того чтобы компания выкупила весь запланированный объем акций внутри обозначенного финансового лимита, нужно, чтобы бумага стоила 10 руб., но сегодня она торгуется выше 13 руб. Это означает, что в результате buy back будет приобретено меньшее количество акций с рынка.

Кроме того, тот момент, что приобретенные бумаги будут направлены на реализацию корпоративных целей, не означает их погашения сразу же. Это могло бы дополнительно поддержать котировки, но нет. Краткосрочно акции «Системы» способны подняться к 13,75-14,00 руб., но выше вряд ли.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»