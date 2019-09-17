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ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2810-2840 пунктов

17 сентября 2019

Российские фишки открылись утром во вторник разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2810-2840 пунктов. Тема ближайшего заседания ФРС остается в центре внимания, с нашей точки зрения, ставка будет снижена на 0,25%. Однако стейтмент разочарует инвесторов. Ключевой момент – может ли рухнуть S&P. Если это случится, Трамп вряд ли выиграет выборы и пойдет на новый срок. Так что до президентских выборов обвала американского рынка акций, вероятно, ожидать не стоит. Нефть сорта Brent торгуется по $68,65 за баррель, понижаясь на 0,54%. Рубль в легком минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,0-64,3, евро/рубль – 70,6-70,9. Евро/доллар – 1,101.

В последнее время многие экономисты высказывают точку зрения, что будущее промышленно развитых стран – это отрицательные процентные ставки и безусловный базовый доход. Будущее, конечно, знает только Бог. Однако, с нашей точки зрения, это плохая идея. Отрицательные ставки убивают желание сберегать и, наоборот, стимулируют жить в долг. Это плохая жизненная модель, финансово неустойчивая, ведь всегда может случиться серьезная неприятность – болезнь, потеря работы и т.д. Конечно, есть еще фондовый рынок, однако, он слишком волатилен. Вряд ли инвестиции в акции это лучший выбор для консервативного инвестора. При этом по обыкновенным акциям дивиденды часто вообще не выплачиваются – низкая прибыль или убыток, высокие инвестиционные расходы и т.д.

Но главное, конечно, второй момент. Безусловный базовый доход сильно снижает амбиции и желание трудиться. Можно сидеть на диване, поигрывая в компьютерные игры. Это прямой путь к деградации нации. Честолюбие – очень хорошее качество, но есть оно далеко не у всех. Именно невидимая рука рынка, необходимость работать и зарабатывать заставляет человека быть трудолюбивым, дисциплинированным, заботиться о личной капитализации и, соответственно, своем здоровье. Ведь тот, кто болеет, всегда напрямую или косвенно теряет деньги. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива. России данный сценарий, впрочем, не грозит. Банк России заботится о сбережениях граждан, поддерживая коридор ключевой ставки выше инфляции, ну и баррель добычи на душу населения в России скромный, так что безусловный базовый доход россиянам точно не светит. И с моей точки зрения, это хорошо, а не плохо.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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