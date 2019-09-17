ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ожидается тест 1,0977

В понедельник, 16 сентября, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. В ходе американских торгов курс евро снижался до 1,0993 на фоне общего укрепления американской валюты. Для меня это коррекция, которую спровоцировало бегство из рисковых активов после атаки беспилотниками нефтяных объектов Саудовской Аравии. Также нисходящее движение евро было усилено разговорами, что ФРС США на своем заседании в среду 18 сентября может оставить уровень основных процентных ставок в стране без изменения.

Пара фунт/доллар снижалась до отметки 1,2399. Давление на фунт оказывали общее укрепление доллара, а также неопределённость по Брекзиту.

На момент написания обзора евро стоит 1,0999. По волновой структуре стоит ожидать обновления вчерашнего минимума 1,0993. По прогнозу жду падения цены до 1,0977. Экономический календарь на сегодня скудный на важные новости, поэтому продавцам ничего не мешает сделать это. Если евро начнут продавать в кроссах, то тогда под прицелом держите уровень 1,0943. Восходящую коррекцию стоит ожидать на американской сессии.

В 12:00 Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь.

В 15:30 Канада представит данные об изменении объема производственных поставок за июль.

В 16:15 США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за август.

В 17:00 в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь.

В 23:00 США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»