Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль настроится на консолидацию

17 сентября 2019
Нефтяное ралли накануне так и не смогло существенно укрепить позиции рубля, хотя участники торгов честно пытались воспользоваться этим катализатором. По итогам торгов в понедельник доллар США снизился на 0,46%, до 64,04 руб., евро просел на 1,2%, до 70,43 руб.

К утру вторника, 17 сентября, внешний фон оценивается как нейтральный: стоимость черного золота корректируется после обновления пиков накануне, американские рынки закрылись в «красной» зоне — далеко не всем по вкусу этот взлет нефтяных котировок. Утром Китай тоже в зоне продаж.

Баррель Brent накануне поднимался к пику на уровне $71,95, но день закрыл значительно ниже. Сегодня с утра нефть торгуется по $68,25, корректируется, и без появления новой информации по происшествию в Саудовской Аравии рост цен продолжить будет очень сложно.

Для рубля сегодняшняя конъюнктура означает закрепление внутри новых диапазонов в парах с иностранными валютами. Доллар проведет сессию в границах 63,80-64,65 руб., евро — 70,15-70,85 руб. Почему «россиянин» не взлетел, если нефть была так высоко? Да хотя бы потому, что слишком крепкий рубль будет разрушать свою же экономику изнутри.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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