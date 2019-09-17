Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Нефтяной шок как повод для осеннего ралли

17 сентября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Лидерами стали акции Роснефти (+4,79%), другие бумаги сектора прибавили 1-3%. Лидерами снижения стали акции Аэрофлота (-4,13%). Пара USD/RUB впервые с начала августа упала ниже отметки 64.

В фокусе на ближайшие дни цена на нефть. Также примешивается геополитический фактор. Рост нефти до $70 за баррель способен дать импульс бумагам нефтегазового сектора, укрепить рубль. Мы не ожидаем роста цены на нефть выше $80 в этом месяце, однако котировки будут очень волатильными, возможно, ближайшие пару недель. Рынок будет очень чувствительно отыгрывать новости вокруг нефти и, связанной с этим, геополитики. Рост может подпитываться маржинколами. Противопоставить этому процессу нечего, кроме «словесных интервенций». Реакция ОПЕК+, если и будет, то запоздалой, решение о возможном увеличении добычи может последовать не ранее декабря, в США к тому времени могут увеличить добычу на 150-200 тыс. баррелей в сутки.

Ожидаем рост в пределах 1,5%. Индекс Мосбиржи обновит максимум, лидировать, по-прежнему, будут акции нефтегазового сектора. Аутсайдеры – Аэрофлот, ритейл, телекомы. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-64,00.


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