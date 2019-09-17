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Курсы валют ЦБ РФ на 17 сентября: 63,8272 руб/доллар США и 70,6695 руб/евро

17 сентября 2019
ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,8272 руб.
  • 1 евро - 70,6695 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,3518 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6439 р. (1,00%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8612 р. (1,20%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7168 р. (0,79%).

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