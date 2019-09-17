Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 сентября: 3 082,3401 руб/1 г золота и 36,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 082,3401 руб.

1 грамм серебра - 36,6000 руб.

1 грамм платины - 1 955,6400 руб.

1 грамм палладия - 3 320,2800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,9100 р. (1,28%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0100 р. (2,69%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,8800 р. (1,21%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,7700 р. (0,38%) .

dims

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/ СИА /

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