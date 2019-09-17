Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 сентября: 3 082,3401 руб/1 г золота и 36,6000/1 г серебра
17 сентября 2019
ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 082,3401 руб.
- 1 грамм серебра - 36,6000 руб.
- 1 грамм платины - 1 955,6400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 320,2800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,9100 р. (1,28%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0100 р. (2,69%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,8800 р. (1,21%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,7700 р. (0,38%).
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