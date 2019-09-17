Комментарии

Аналитики Альфа-Банка: Российские розничные сети - при неблагоприятной макроконъюнктуре выбираем Магнит       

17 сентября 2019

Аналитики Альфа-Банка возобновили анализ российского розничного сектора:

- Мы ожидаем, что плотность продаж достигнет дна в 2019-2020 гг. на фоне меньшего числа открытий магазинов и продовольственной инфляции. Мы консервативно отразили в нашей модели дальнейшее снижение рентабельности, так как конкуренция, вероятно, будет поддерживать ритейлеров в режиме инвестиций в цены, тогда как возможностей для оптимизации общих, коммерческих, и административных расходов становится все меньше.

Мы считаем, что этого уже отражено в котировках, и видим потенциал роста 1-32% среди анализируемых нами компаний. Мы подтверждаем рекомендацию по Магниту на уровне ВЫШЕ РЫНКА, видя возможности для увеличения стоимости компании в оптимизации оборотного капитала, что будет стимулировать рост СДП.

Мы по-прежнему верим в возможности X5 (ПО РЫНКУ) поддерживать рентабельность EBITA на уровне более 7% в среднесрочной перспективе, однако мы предпочитаем более привлекательный момент для входа на основе оценок стоимости. В случае с Лентой (ПО РЫНКУ) мы считаем, что все негативные моменты рынок уже отразил в котировках, однако ясности по поводу потенциала роста нет, пока компания не объявила свою новую стратегию. Динамику акций Детского мира (ПО РЫНКУ) сдерживает риск навеса акций АФК “Системы”.  


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