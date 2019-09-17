ИК «Фридом Финанс»: Заседание ФРС подогревает спрос на «трежериз»

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок ожидает снижения ставки ФРС, это усилило спрос на «трежериз». Ставки индикативных десятилетних UST вчера упали до 1,81% годовых против 1,88% в пятницу, что сопровождается сокращением спроса на мировых фондовых биржах и, опосредованно, снижением курсов валют развивающихся стран. К примеру, курс USD/BRL вырос в понедельник с 4,04 до 4,08 реала за доллар США, индийская рупия к доллару США торгуется на уровне 71,76 против 71,01 вечером в пятницу. Рост цен на нефть помог курсу рубля укрепиться, однако, нефть – не единственный фактор, влияющий на динамику российской валюты, хотя он и является одним из ключевых.

В случае, если последствия атаки на саудовские нефтезаводы удастся устранить в течение пяти недель, квартальный баланс спроса и предложения нефти изменится несущественно при сохранении, впрочем, существенного оценочного дефицита сырья и с учетом того, что данная атака отражает тенденцию стабильного повышения рисков для потребителей сырья в последние кварталы. Важно отметить, что эта тенденция характерна не только для рынка нефти. Риски дефицитов сейчас проявляют себя в оценках баланса спроса – предложения на рынке цветных металлов, что отразилось в оценках авторитетной Energy Intelligence Group. Риски дефицита газа в Европе формируются за счет спровоцированного европейскими властями очередного конфликта вокруг транспортировки газа в ЕС Газпромом.

В то же время, технические факторы, обусловленные низкой базой расчетов годового изменения цен, не способствуют сейчас активному повышению стоимости нефти. Кроме того, в перспективе до конца года и в среднесрочном периоде негативным фактором для курса рубля представляется возможное повышение рынком оценок инфляции РФ в связи с тем, что экономика и регуляторы начинают реагировать на риски, связанные с дефляционными процессами и ослаблением прироста цен в нефтепереработке, металлургии, электроэнергетике.

При реализации сценария относительной стабильности котировок нефти в ближайшие месяцы, курс доллара США к рублю возможно к концу года в итоге сохранит значения вблизи 64 за единицу американской валюты. Этот показатель курса представляется сейчас наиболее реалистично отражающим ориентировочный справедливый курс российской валюты в краткосрочном периоде.