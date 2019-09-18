ИАЦ «Альпари»: Евро пытается восстановить понесенные потери

На торгах в Европе единая валюта одна торгуется в плюсе по отношению к доллару США. Рост составляет 0,23%. Опубликованные данные ZEW Германии и еврозоны оказали ограниченное влияние на пару евро/доллар.

Данные по Германии показали, что индекс экономических настроений ZEW восстановился к -22,5 в сентябре против -44,1 в августе (прогноз был -38,0). Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне составил -22,4 (прогноз был -37,4, предыдущее значение составляло-43,6).

Евро торгуется выше 1,10. Ожидал, что цена достигнет 1,0977 с открытия Европы. Однако продавцы обновили вчерашний минимум на три пункта и стали отступать. На момент написания обзора евро стоит 1,1025. Учитывая общее настроение на рынке, я склоняюсь к дальнейшему снижению пары до 1,0977. Уровень 1,1041 выступает сопротивлением. На нем сходятся несколько ценовых уровней от разных инструментов графического анализа.

В США в центре внимания будет промышленное производство.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»