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ИАЦ «Альпари»: Евро пытается восстановить понесенные потери

18 сентября 2019

На торгах в Европе единая валюта одна торгуется в плюсе по отношению к доллару США. Рост составляет 0,23%. Опубликованные данные ZEW Германии и еврозоны оказали ограниченное влияние на пару евро/доллар.

Данные по Германии показали, что индекс экономических настроений ZEW восстановился к -22,5 в сентябре против -44,1 в августе (прогноз был -38,0).  Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне составил -22,4 (прогноз был -37,4, предыдущее значение составляло-43,6). 

Евро торгуется выше 1,10. Ожидал, что цена достигнет 1,0977 с открытия Европы. Однако продавцы обновили вчерашний минимум на три пункта и стали отступать. На момент написания обзора евро стоит 1,1025. Учитывая общее настроение на рынке, я склоняюсь к дальнейшему снижению пары до 1,0977. Уровень 1,1041 выступает сопротивлением. На нем сходятся несколько ценовых уровней от разных инструментов графического анализа.

В США в центре внимания будет промышленное производство.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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