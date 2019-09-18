ИАЦ «Альпари»: Рублю не хватает боевого настроения

Рубль почти не реагировал на ралли в нефти на этой неделе, но ее снижение не смог оставить без внимания. Доллар США завершил торги вторника на уровне 64,36 руб. (+0,5%), евро прибавил 1,2% и коснулся 71,27 руб.

Может ли «россиянин» продолжить бурный рост, который наблюдался на прошлой неделе и мог бы продолжаться на этой? Скорее всего, нет, потому что избыточно крепкий рубль навредит российской экономике сильнее перепадов инфляции и внешнего влияния. Сильный рубль уменьшает привлекательность товаров российского производства на мировой арене, продавцы больше не могут конкурировать в ценовом сегменте, так как спрос на них падает, и на доходы в бюджет можно не рассчитывать. Сырьевым экспортерам, понятное дело, чем дороже нефть, тем лучше, но все остальные не в восторге.

Сегодня Минфин РФ проведет, как обычно по средам, аукционы по размещению ОФЗ. Предложение предполагает два выпуска объемом в 25 млрд руб. Учитывая, что предыдущий весьма скромный выпуск разместился далеко не полностью из-за мировых рисков, вполне можно ожидать, что и эти два распродадутся с трудом.

Нефть к сегодняшнему утру снова в минусе и явно идет туда, где ей и место — в область $60 за баррель Brent. Сейчас сырье торгуется по $64,41 и теряет в цене.

В фокусе внимания сегодняшнего торгового дня завершение сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Эти новости отечественный валютный рынок будет отыгрывать уже в четверг, но информацией вооружиться все же стоит. Доллар США сегодня проторгуется в пределах 64,15-64,65 руб., евровалюта — в диапазоне 71,00-71,45 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»